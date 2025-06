Roma, sacrificare i giovani per non cedere i big: servono 10 milioni subito

È una corsa contro il tempo, quella della Roma. Entro poche ore il club dovrà generare circa dieci milioni in plusvalenze per rispettare i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. A Trigoria si lavora in silenzio, provando ad evitare cessioni eccellenti. La strategia è chiara: fare cassa senza toccare i titolari, e dunque il percorso più rapido passa dai giovani. [...] Massara ha molto da fare: tra i primi a partire potrebbe essere Riccardo Pagano, vicino al Bari per circa 2 milioni. Valutazione simile per Cherubini, esterno offensivo che ha brillato con la Carrarese. C'è poi Oliveras, terzino spagnolo rientrato dalla Dinamo Zagabria, con mercato soprattutto all'estero.

Mattia Mannini, classe 2005, nel giro delle nazionali giovanili è nel mirino dell'Ajax ed è valutato 4 milioni. Più basse le valutazioni di Graziani (1 milione) e di Romano, regista svizzero classe 2006 che potrebbe partire per 1,5. In uscita anche Ebrima Darboe, reduce da un buon campionato a Frosinone e seguito in Italia e all'estero.

[...] Tra esigenze di bilancio e ambizioni tecniche, la Roma vive ore delicate. I margini di manovra sono stretti, e per far quadrare i conti non resta che sacrificare i propri talenti: è il prezzo da pagare per restare nei binari imposti dal Fair Play. E il paradosso del calcio moderno: per costruire il futuro, a volte bisogna vendere il proprio domani.

