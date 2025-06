Roma: riparte la storia. Le scelte dei Friedkin: "Torna il vecchio logo e Gasperini leader, ci farà vincere"

Vederli e sentirli parlare è un evento raro. In attesa di future apparizioni, Dan e Ryan Friedkin hanno comunicato importanti novità riguardanti la Roma attraverso una lettera. In primis, la riappropriazione del vecchio stemma, quello con l'acronimo ASR, che James Pallotta aveva modificato nel 2013 (...). Una decisione, quella di Pallotta, dettata da strategie di marketing internazionale (...), ma mai digerita dalla tifoseria. Da ieri, i Friedkin hanno invertito la rotta: il logo storico tornerà ad essere quello ufficiale del club, anche se per vederlo sulle maglie da gioco bisognerà attendere la stagione del centenario, (...) essendo il materiale per la prossima annata già in produzione.

Questa mossa rappresenta un passo significativo per ricucire il rapporto con i tifosi (...). "Siamo orgogliosi di annunciare la progressiva riappropriazione dello storico stemma ASR, un simbolo che incarna l'anima del club", hanno dichiarato Dan e Ryan. "Una decisione che è un tributo all'identità della Roma (...)." I Friedkin hanno anche ribadito che la data di compleanno del club è il 22 luglio e non il 7 giugno (...), confermando poi l'impegno per il nuovo stadio a Pietralata: "Il nostro impegno non è mai stato così forte, verso un futuro che comprende un nuovo stadio (...) Un nuovo Colosseo maestoso, che promettiamo di realizzare".

La lettera ha poi toccato i temi relativi agli uomini chiave della ripartenza. Un ringraziamento speciale è andato a Claudio Ranieri, il cui contributo è stato fondamentale: "Quando la Roma ha avuto bisogno di chiarezza e leadership abbiamo scelto Claudio. Gli siamo grati per quanto fatto (...)."

Quindi, l'annuncio del nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini: "Un tecnico di grande esperienza, personalità e visione. La sua filosofia calcistica, la cultura del lavoro e la capacità di valorizzare il talento si allineano perfettamente con l'identità e le ambizioni della Roma. Crediamo che sia il mister giusto e il leader per il futuro, capace di guidarci verso un futuro entusiasmante e vincente". (...)

(gasport)