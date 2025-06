Roma, questo è Gud

Stasera Albert Gudmundsson spegnerà 28 candeline, ma il suo più grande desiderio rimane quello di lasciarsi alle spalle un anno complicato, segnato da un’indagine giudiziaria ancora pendente. (...) Assolto due volte in Islanda, l’attaccante dovrà comunque attendere ottobre per la sentenza definitiva dopo il ricorso della procura di Reykjavík.

Intanto, il suo futuro calcistico è ancora tutto da decidere. Il Genoa sta lavorando per trovare una soluzione, mentre la Roma – alla ricerca di un rinforzo in attacco per Gasperini – sta valutando l’ipotesi di inserirsi nella trattativa. Il direttore sportivo Ghisolfi non ha ancora contattato i liguri, ma sta studiando la fattibilità dell’operazione, sia sotto il profilo economico che extra-sportivo.

La soluzione più probabile sembra essere un prestito con obbligo di riscatto, legato a condizioni sportive e non. Una formula simile a quella che la Fiorentina vorrebbe utilizzare, dopo aver già investito 6 milioni per il prestito della scorsa stagione ma senza voler pagare subito i 17 milioni per il riscatto. Proprio lo stallo tra viola e Genoa potrebbe aprire la porta ad altri club, tra cui la Roma, che cerca una seconda punta in grado di garantire i gol mancati nella passata stagione.

La valutazione di Gudmundsson si aggira intorno ai 20 milioni, ma la Roma potrebbe abbassare la cifra inserendo una contropartita. Un nome su tutti? Eldor Shomurodov, già apprezzato a Genova e ora in cerca di spazio. L’uzbeko, in prestito con riscatto, potrebbe essere la soluzione per il Genoa dopo l’addio di Pinamonti.

Intanto, Gudmundsson aspetta. Spera in una rapida risoluzione della vicenda giudiziaria e in un club che scommetta ancora su di lui. La scorsa stagione, tra alti e bassi, ha chiuso con 8 gol e 3 assist, numeri inferiori alle attese. Ora cerca la svolta, mentre la Roma cerca un attaccante: chissà che le strade non possano incrociarsi.

