Roma, prima le cessioni e poi i colpi per Gasp: in attacco spunta Boving

[...] Riunioni operative, poche pause e tempi stretti. Perché il 30 giugno si avvicina e servono subito le prime risposte, dentro e fuori dal campo. Massara è già pienamente operativo. In tandem con Gasperini e Ranieri sta valutando la rosa, tracciando strategie e cercando margini di manovra per rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario. La Roma

ha bisogno di chiudere il bilancio con altri 10 milioni di plusvalenze, oltre quelle di Le Fée, Zalewski e Dahl. Paredes è a un passo dal Boca Juniors. E Massara punta alle cessioni di Eldor Shomurodov, che piace al Basaksehir, e Saud Abdulhamid vicino al Tolosa, per chiudere le pendenze con la Uefa. [...] In difesa il primo nome sulla lista è quello di Jhon Lucumì, centrale del Bologna, per cui il club emiliano chiede i 28 milioni della clausola. [...] In attacco oltre Krstovic, si segue con attenzione William Boving, talento classe 2003 dello Sturm Graz, visto all'Europeo Under 21 che ha una valutazione di circa 8 milioni. [...]

(la Repubblica)