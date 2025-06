Roma, per Angelino c'è anche l'Al Nassr: Milan su De Cuyper

Cedere è la parola d'ordine a Trigoria e con un ordine ben preciso: Angelino, Ndicka e in caso estremo Svilar. In attesa che arrivi l'offerta giusta per lo spagnolo, si accende la lotta ai terzini sinistri. Dopo il trasferimento di Theo Hernandez all'Al-Hilal, l'Atletico Madrid è ad un passo da Ruggeri dell'Atalanta. In uscita, la Roma ha l'esterno spagnolo che piace al Crystal Palace e all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La richiesta dei giallorossi è di 20 milioni di euro. Questo valzer riguarda anche De Cuyper del Bruges, individuato da Massara e Gasperini come il sostituto perfetto per Angelino. Sul calciatore, però, c'è anche il Milan. [...] Intanto, va verso l'addio anche Sergej Levak, classe 2006 che si svincolerà e si accaserà ad una tra Inter e Atalanta. Paredes, invece, è ad un passo dal Boca Juniors.

(La Repubblica)