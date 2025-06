Roma, occhi su Bonny: nel mirino anche Anjorin

LEGGO (F. BALZANI) - Qualche big si è già mossa. Ora tocca alla Roma sbloccare il mercato in entrata e iniziare ad accontentare Gasperini. Il club giallorosso guarda anche al mercato italiano dove due nomi hanno colpito il Gasp la scorsa stagione. Il primo è Ange Yoan Bonny giovane talento del Parma. Il profilo del centravanti francese, classe 2003, intriga per potenza fisica e capacità di attaccare la profondità, caratteristiche che ricordano il primo Zapata. Bonny piace all'Inter, ma il probabile arrivo di Hojlund in nerazzurro renderebbe più facile il compito alla Roma. Il Parma vuole comunque 20 milioni che possono però essere ammorbiditi da una contropartita gradita come Baldanzi che piace molto a De Rossi destinato a sedere sulla panchina dei ducali. L'altro nome su cui la Roma sta lavorando è Tino Anjorin dell'Empoli. Un rinforzo in più per un reparto offensivo che ha molte incertezze. Ad esempio Shomurodov su cui è ripiombata l'Atlanta United e che è destinato a partire. Altri nomi per l'attacco sono quelli di Scamacca e Krstovic. Più avanzati i colloqui per De Cuyper del Bruges. Roma si candida quindi a essere in pole per il terzino belga che piace tanto a Gasperini anche se prima andrà conclusa l'operazione Angelino all'Al-Hilal. Intanto il primo regalo per Gasp sarà il rinnovo di Svilar per il quale è stata trovata un'intesa: contratto fino al 2030 da 3,5 milioni e stipendio a salire con i bonus negli anni a venire. Infine, sulla trequarti occhio anche a Paixao del Feyenoord monitorato da tempo e che piace molto al tecnico.