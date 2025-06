Roma made in Italy. Da Ranieri a Massara, la svolta è tricolore: "Gasp darà identità"

[...] A Torino sono nati il nuovo ds Ricky Massara e il suo vice Federico Balzaretti, mentre Grugliasco ha dato i natali al tecnico Gian Piero Gasperini: ad accoglierli nella Capitale [...] il "profeta in patria" Claudio Ranieri. [...] I quattro pilastri giallorossi formano da qualche giorno la nuova impalcatura tutta italiana del club, pensata attentamente dai Friedkin per imporsi ad alti livelli. [...] E se quindi dirigenti come Pinto, Souloukou e Ghisolfi o tecnici come Fonseca, Mourinho e Juric sembrano appartenere a un'epoca superata, i Friedkin per amore del club hanno deciso di voltare pagina puntando sull'Italia e sul romanismo di Ranieri. [...]

E dalla scrivania alla panchina e al campo, la filosofia non cambia mica. Perché la Roma ripartirà da quattro senatori italiani ben noti a Gasp, come il leader Mancini, Cristante, Pellegrini e El Shaarawy, e su due talenti più giovani come Baldanzi e Pisilli. [...] "Ho trovato una famiglia (i Friedkin, ndr) - ha detto Massara - molto determinata, molto passionale, nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei, dovremo lavorare sodo per non disattendere queste ambizioni". [...] E allora via al nuovo made in Italy tornato di moda a Trigoria. [...]

(gasport)