Roma, l'elogio dei capelli bianchi

Se gallina vecchia fa buon brodo, la Roma allora può dormire sonni tranquilli. Perché tra Ranieri e Gasperini - 140 anni in due - la filosofia giallorossa pare ben chiara: è con l'esperienza che torneremo finalmente grandi. Toccherà quindi ai due "vecchietti" aprire un nuovo ciclo, che dovrà essere vincente ma anche sostenibile, due aggettivi legati alle loro carriere, in cui spiccano trionfi storici, se non addirittura leggendari. E, sebbene uno si sposterà dietro alla scrivania, la strana coppia Ranieri-Gasperini è pronta per stupire con l'entusiasmo dei bambini, nonostante i tanti capelli bianchi che dipingono le loro teste. [...] Un caso unico tra le big del nostro campionato, perché non troviamo esempi di altre coppie over65: Marotta e Chivu (112 anni in due), Tare e Allegri (108), Manna e Conte (91), Comolli e Tudor (100) sono dunque avvisati. Dopotutto in Africa un proverbio recita "Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma è l'anziano che conosce la strada" e Claudio e Gian Piero, di strada, ne hanno fatta davvero tanta. E guarda caso quelle due vecchie volpi hanno deciso di programmare la conferenza stampa di presentazione proprio il 17 giugno, ovvero ventiquattro anni esatti dall'ultima volta che la Roma ha alzato lo Scudetto. [...]

(A. Bonso - il Giornale)

[...]