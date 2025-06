Roma, Gasperini e il rebus Dybala (e non solo)

Ora è ufficiale: Gian Piero Gasperini ha rescisso ieri il contratto con l'Atalanta. Dopo 9 anni a Bergamo l'allenatore è libero e da oggi ogni momento è buono per annunciare il suo passaggio alla Roma. Una Roma che, inevitabilmente, cambierà pelle. A partire dall'attacco, dove le posizioni di Dybala e Dovbyk non sono più così salde. Su entrambi sono in corso valutazioni e ragionamenti. [...]

Il rapporto tra Gasp e Dybala è antico e sincero: fu il tecnico di Grugliasco a lanciarlo in Serie A con il Palermo. Dybala non ha mai nascosto il desiderio non muoversi: «Spero di rimanere qui. Se la società lo vuole, sono felice». Ma il suo futuro passa (anche) da un rinnovo contrattuale in cui dovrebbe spalmare (il prolungamento automatico ha spostato la scadenza al 2026) un ingaggio da 7 milioni netti. E soprattutto da un progetto tecnico nel quale senta di avere ancora un ruolo da protagonista. [...] Ma il rendimento collettivo senza di lui è stato sorprendente: 2,1 punti di media in 16 gare contro l'1,5 con lui in campo. [...]

Lo stesso discorso vale per Dovbyk. [...] Ora il rischio è che non rientri nei piani di Gasperini, che preferisce attaccanti capaci di giocare di più per la squadra. Per questo l'ucraino potrebbe finire sul mercato. Il nome di Lorenzo Lucca comincia a circolare con insistenza. Anche Abraham, di ritorno dal Milan, potrebbe essere utile. [...]

(corsera)