Roma da vertice: Gasp si aspetta quattro acquisti top

Per rendere competitiva la nuova Roma servono almeno 4 acquisti. Gian Piero Gasperini quindi, ha già comunicato a Florent Ghisolfi le priorità. Il primo obiettivo è De Cuyper, classe 2000 del Brugge. I giallorossi hanno già aperto i contatti con l'entourage del belga e stanno preparando un'offerta da 17 milioni di euro, la richiesta è però di 25. L'alternativa potrebbe essere Gutierrez del Girona, che però costa 30. Sull'altra fascia, invece, potrebbe esserci una rivoluzione: l'unico che dovrebbe restare è Rensch, poi Gasperini ha individuato due profili, Nadir Zortea del Cagliari e Georgios Vagiannidis del Panathinaikos. Per il centrale di difesa, l'obiettivo è Jhon Lucumi del Bologna e che ha una clausola da 28 milioni di euro, ma, si potrebbe chiudere a di meno. Agli emiliani piace Baldanzi che potrebbe rientrare nella trattativa. [...] In avanti si valuta Gudmundsson del Genoa che vale 20 milioni, anche se la Roma potrebbe inserire Shomurodov per abbassare il prezzo. Sullo sfondo resta anche Raspadori, soprattutto se a Napoli dovesse arrivare Lookman. [...]

(corsera)