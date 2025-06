Roma, avanti tutta per Scamacca: ha già parlato con Gasp, la trattativa con l'Atalanta

GAZZETTA.IT (F. BALZANI) - Un figlio di Roma potrebbe tornare a Trigoria. E stavolta non si tratta di Davide Frattesi ma del suo amico Gianluca Scamacca. L’attaccante di Fidene, fresco sposo, ha espresso infatti la sua volontà di tornare a Trigoria tanto più ora che in giallorosso c’è Gian Piero Gasperini. I due si sono parlati anche in occasione del matrimonio, andato in scena mercoledì scorso a Roma tra Scamacca e Flaminia Appolloni. [...]

Ad amici e conoscenti ha espresso il desiderio di tornare a casa, nella squadra che l’ha visto crescere prima del passaggio (a soli 16 anni) al Psv e dal tecnico che lo ha valorizzato di più in carriera. [...]

L’esplosione di Mateo Retegui mette Scamacca nella condizione di rincorrere un posto da titolare. La società bergamasca valuterà quindi le offerte purché non siano inferiori ai 25 milioni. Gli stessi incassati dalla Roma per il passaggio di Le Fèe al Sunderland. Il d.s. Ghisolfi sta valutando la fattibilità e per ora non ha mosso passi ufficiali. Intanto tiene in caldo le altre candidature “italiane” che portano a Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nikola Krstovic del Lecce, entrambi classe 2000 e con una valutazione non distante da quella di Scamacca che però ha due pregi: conosce ambiente e allenatore.

