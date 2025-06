Roma, arriva lo stadio: "Pietralata preparati"

Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata è più vivo che mai. Ieri il Comune ha diffuso i rendering dell'area, in accordo con la Roma, offrendo ai tifosi e ai cittadini un'anteprima visiva di quello che potrebbe diventare il futuro impianto giallorosso e il suo impatto sul quartiere. Di più. Una comunicazione ufficiale inviata via Pec agli esercenti della zona di Pietralata avverte di imminenti disagi. con un messaggio che più o meno contiene queste parole: «Tenetevi pronti perché scaviamo». [...] L'amministrazione comunale, in piena sintonia con la Roma, sta spingendo per il nuovo stadio, in attesa del progetto definitivo. Questo passaggio formale, indispensabile per procedere, dovrà essere sottoposto alla votazione dell'Assemblea Capitolina e affrontare un lungo iter burocratico che coinvolgerà anche la Regione Lazio e altri enti. Non si risolverà nel giro di poche settimane, anzi. [...] La nuova interlocutrice è Lucia Bernabè, che sta portando avanti i negoziati con il Campidoglio per accelerare i tempi e garantire che il progetto rispetti le aspettative di tutte le parti coinvolte, in primis della famiglia Friedkin, che hanno promesso ai tifosi «un nuovo Colosseo maestoso». A margine della presentazione di "Roma in Musica 2026", il sindaco Roberto Gualtieri è uscito allo scoperto: "Lo stadio della Roma si farà e sarà un'occasione importantissima non solo per dotare la città di un grande impianto sportivo ma anche per riqualificare e rigenerare il quadrante di Pietralata" [...] L'annuncio degli scavi esplorativi e la diffusione dei rendering rappresentano segnali forti della volontà di procedere spediti verso la posa della prima pietra. Il percorso però rimane complesso. La burocrazia romana, storicamente intricata, resta il grande rebus da superare. [...]

(Corsport)