Roma, addio agli algoritmi. A Trigoria torna Massara

LEGGO (F. BALZANI) - Spenti i tablet e i database, la Roma ha riacceso i fari sul campo da calcio. Dopo Ranieri e Gasperini, infatti, i Friedkin hanno deciso di puntare su Frederic Massara come nuovo direttore sportivo per completare un organigramma di esperienza e carattere. Una scelta "normale" che porterà in queste ore la firma di un dirigente che ha già lavorato a Trigoria e viene dalla scuola Sabatini. Quella di chi i giocatori li respira e osserva dal vivo. I contatti con Massara, che ha lavorato a Trigoria tra il 2011 e il 2019, sono iniziati lunedì e hanno portato ieri mattina alla fumata bianca. L'ex ds di Milan e Rennes sbarcherà a Trigoria in queste ore per progettare il prossimo mercato della Roma. Al suo fianco anche Balzaretti che sarà quindi responsabilizzato maggiormente dal club. Una scelta italiana dopo i flop con Pinto e Ghisolfi. Mentre i Friedkin limavano i dettagli con Massara arrivava il comunicato di divorzio consensuale con Ghisolfi. A breve potrebbe essere nominato anche un dirigente dell'area amministrativa dopo l'addio a Vitali. Prima parte di rivoluzione conclusa quindi. Ora si passa a quella tecnica, e quindi al mercato per adattare il più possibile la rosa alle richieste di Gasperini. Il tecnico è stato chiaro sull'identikit dei giocatori da scegliere. A partire dalle fasce. Se a sinistra resta in pole il nome di De Cuyper, a destra ecco salire la candidatura di Wesley del Flamengo. Il 21enne brasiliano piace a Gasp dai tempi di Bergamo e si sta mettendo in luce anche al Mondiale per club. Ma i cambiamenti più importanti sono previsti in attacco dove si cerca una prima e una seconda punta. Per la prima casella occhio al ritorno di fiamma per Kalimuendo che Massara ha avuto al Rennes. Il francese ha voglia di spiccare il volo e viene valutato 25 milioni. Come Lucca che tornerebbe in corsa nel caso in cui il Napoli virasse su Nunez.