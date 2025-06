Ritiri a km (quasi) zero. Milan e Genoa per prime, le big non si spostano

C'erano una volta le corse in montagna, le ripetute nei boschi e le comitive di tifosi in vacanza al seguito della squadra del cuore. [...] Oggi, invece, sono ben sei le squadre che non si sposteranno dalla loro sede abituale per gli allenamenti. Nel conto non entrano Parma e Cremonese, ancora indecise sul da farsi, più la Roma che la prima fase del ritiro la svolgerà a Trigoria e solamente poi si sposterà a Burton Upon Trent, in Inghilterra, ma fondamentalmente per esigenze di tournée. Sono in particolare le big ad aver rinunciato alla tradizione: Atalanta, Fiorentina, Lazio, Milan, [...] Inter e Juventus. E se per le tre grandi storiche ormai non è una novità, per Atalanta, Fiorentina e Lazio è un vero cambio di strategia. [...]

(gasport)