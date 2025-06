Rino pensa di richiamare Chiesa, Zaccagni e Mancini

IL TEMPO (SIM. PIE.) - Lavorare sulla testa dei giocatori. Il ct Rino Gattuso ha iniziato la sua missione ancor prima di essere presentato. L'allenatore ha già chiamato 35 giocatori, si è confrontato con loro, li ha inviatati a entrare nella famiglia azzurra. Diversi i giocatori che potrebbero tornare a Coverciano dopo essere stati accantonati dall'ex ct Spalletti: Mancini Rovella, Chiesa, Zaccagni su tutti, ma non mancherà likqualche sorpresa anche dalle Nazionali Under dell'Italia. Ieri, nel corso della presentazione del ct, è stato illustrato anche il nuovo progetto per le Nazionali giovanili che vedrà protagonista Prandelli, supportato da Perrotta e Zambrotta. Il ct Gattuso da settembre avrà modo di lavorare con Bonucci e Barzagli, e con il suo storico staff tecnico. Intanto il commissario tecnico avrà modo di girare per i ritiri delle squadre e confrontarsi con giocatori e tecnici. Le prime convocazioni arriveranno subito dopo la prima giornata di campionato in programma nel weekend del 24 agosto. Al termine della seconda giornata di campionato - 31 agosto - l'Italia si radunerà per il primo ritiro dell'era Gattuso in vista dei due impegni per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: il 5 settembre a Bergamo gli Azzurri affronteranno l'Estonia, tre giorni più tardi la Nazionale sarà impegnata in campo neutro a Debrecen con Israele. A livello tattico, il ct Gattuso ripartirà dalla linea di difesa a quattro, il resto è in costruzione: lavori in corso a Coverciano.