Rinnovi, c'è tempo fino alle 12.59 di oggi

IL ROMANISTA (FP) - Ancora poche ore per godere della possibilità di rinnovare il proprio posto allo stadio, poi toccherà alle speranze dei nuovi. La fase 1 della campagna abbonamenti 2025-26 volge al termine con numeri da capogiro. Oltre 32mila tessere sottoscritte, più dello scorso anno nella stessa fase e nonostante qualche intoppo del sistema di vendita di Vivaticket abbia rallentato un inizio più che promettente [...].

Il problema iniziale ha indotto la Roma a bloccare la campagne per quasi tre giorni e a rinviare la scadenze dei rinnovi. Fino a oggi, quando alle 12.59 chiuderanno i battenti. Poi sarà il turno di chi vorrà abbonarsi ex novo. Il club ha aperto una sorta di lista d'attesa negli scorsi mesi, alla quale si sono iscritti in oltre 12mila. Per le loro speranze la finestra temporale sarà breve: dalle 12 di giovedì 3 luglio alle 14.59 del giorno dopo. Poco più di 24 ore nelle quali saranno presumibilmente i più veloci ad accaparrarsi il posto fisso all'Olimpico per le gare di campionato. [...] La fase 3 poi, dedicata alla vendita libera dal 4 luglio, continua a essere più eventuale che sicura. È il bello (o meno) di essere in tanti.