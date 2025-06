Ricky, Gasp e le chiavi del futuro

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Festività non goduta, oggi, per i romani, col 29 giugno (santi Pietro e Paolo) che se ne va come una qualsiasi domenica d'inizio estate. Festività non goduta, anzi lavorativa, anche per gli altri due patroni della Roma: Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. A loro, per intercessione del consulente Claudio Ranieri, ha messo in mano le chiavi di Trigoria per gettare le basi di un progetto triennale con l'obiettivo di riportare la Roma in alto.

Per loro due, quella quella romanista è la prima esperienza fianco a fianco, ma chi vive ogni giorno da vicino Gian Piero lo racconta come entusiasta della scelta fatta sul direttore sportivo. [...] È bastato poco tempo ai due patroni della Roma per scoprire un feeling reciproco e condividere le idee sulla rosa, in ottica mercato, insieme a Ranieri. Sia Massara che Gasperini ritengono che la squadra sia a un buon livello, senza però troppi incedibili. Gian Piero non ha posto veti sulle cessioni necessarie entro domani, ai fini del bilancio, ma al tempo stesso ha chiesto l'innesto di cinque titolari: un difensore, due esterni, un centrocampista e un attaccante.

Messaggio ricevuto da parte di Massara, che nel frattempo trascorre le sue giornate nel suo nuovo ufficio al Fulvio Bernardini, relazionando passo dopo passo Gasperini, che invece si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Il raduno è fissato il 13 luglio, tra due settimane. Per quella data Gasp si augura di vedere almeno due volti nuovi (uno di questi potrebbe essere De Cuyper). Compito di Massara farlo felice.