Restano 7 giorni per vendere: Shomurodov non basta

Mentre salutavano Ghisolfi, contento di volare in Premier, gli hanno inviato il contratto triennale da firmare in tutta fretta: Ricky Massara non era neppure a Roma in quel momento, ha risposto alla pec della società apponendo l'autografo digitale da remoto e sì è messo in viaggio verso Trigoria per calarsi nella nuova avventur. (...) E' stato subito un si.

Del resto la Roma di tempo non ne aveva, con la scadenza del 30 giugno sempre più vicina e un equilibrio finanziario da ristabilire nel rispetto dei paletti Uefa. (...) Da qui a domenica quindi il focus è soltanto uno: cedere. Con un nome in prima fila individuato per il commiato: Eldor Shomurodov, un attaccante abituato a camminare sul ciglio dei dirupi tecnici, fresco di storica qualificazione al Mondiale da capitano dell'Uzbekistan. (...) In termini di gradimento, la squadra più avanti è il Rennes, che peraltro deve ancora incassare dalla Roma alcune rate per il pagamento di Le Fée - ora al Sunderland - fissato l'estate scorsa. (...) La Roma chiede 10 milioni per Shomurodov ma si può accontentare anche di 7-8. 11. problema è anche così non otterrebbe una plusvalenza. Non entrano nel conto nemmeno i soldi in arrivo dall'Inter (6,5) per il riscatto di Zalewski. Bisogna trov-re altro. In fretta. (...) La Roma è pronta a discutere di tutti i calciatori che Gasperini non giudica determinanti per la squadra del nuovo corso. (...)

(corsport)