Ranieri, uno scomodo doppio ruolo. Angelino va in Arabia per 25 milioni

La decisione di Claudio Ranieri di accettare la guida della Nazionale ha scosso l’ambiente romanista. A Roma, certe figure sono più che semplici professionisti: sono simboli, rassicurazioni. Quando uno di loro parte, anche solo parzialmente, l’equilibrio si incrina. (...) Ranieri prenderà il posto di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di riportare l’Italia al Mondiale. Ma non abbandonerà la Roma: continuerà a lavorare con i Friedkin come senior advisor, un ruolo centrale negli equilibri di Trigoria. La piazza si spacca: alcuni lo accusano di aver scelto un tornaconto personale, altri lo difendono, convinti che una chiamata dell’Italia non si possa rifiutare. In mezzo, l’inquietudine romanista: l’impressione che, proprio quando si stava costruendo, manchi una presenza fondamentale. Lo sa bene Gian Piero Gasperini, che spera che l’incarico da ct non distolga Ranieri dalla Roma. (...) Ranieri, voluto da Gasperini come punto di riferimento, è fondamentale per la ricostruzione della Roma. La cessione di Angeliño all’Al-Hilal per 25 milioni offre margine di manovra, riaprendo la pista Scamacca, valutato la stessa cifra dall’Atalanta. Ghisolfi valuta anche Lucca e Krstovic. Sul fronte Svilar, la Roma ha alzato l’offerta e il portiere vuole restare, grazie anche all’intercessione di Ranieri. Il Milan continua a fare pressing. Paredes potrebbe tornare al Boca Juniors per 3,5 milioni di dollari. Ranieri, tra mercato e identità, si divide tra la Roma e la nazionale. (...)

(corsera)