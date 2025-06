Ranieri sorride. La Roma lo libera per il doppio ruolo

Luciano Spalletti ha chiuso ieri sera il suo ciclo con la Nazionale. Da oggi la panchina azzurra sarà virtualmente di Claudio Ranieri. Virtualmente perché, a meno di clamorose sorprese, l'ufficialità non arriverà in queste ore: c'è da sistemare il suo contratto con la Figc, ma soprattutto c'è da definire nei dettagli il "doppio ruolo" che Sir Claudio avrà. Ovvero senior advisor del presidente giallorosso Dan Friedkin e commissario tecnico dell'Italia. Chiariamo subito a scanso di equivoci: non esiste incompatibilità tra i due lavori e non ci sono norme federali che vietano a Ranieri di diventare il successore dell'esonerato Spalletti. La Federcalcio a riguardo ha già fatto tutte le verifiche legali opportune e non ha dubbi sul fatto che l'ormai ex tecnico della Roma possa essere nominato nuovo et senza violare nessuna regola, in particolare il comma 4 dell'articolo 40 del regolamento del settore tecnico. (...) Gravina, dopo i primi contatti avuti con la famiglia Friedkin e poi con il ct... in pectore, già oggi ne avrà altri. Non mancano soltanto i dettagli, ma diciamo che il più è sistemato perché Gravina vuole Ranieri, Ranieri è pronto per la Nazionale e i Friedkin non metteranno ostacoli. Sir Claudio la prossima stagione non sarà né un tesserato né un dipendente del club giallorosso e dunque non avrà un ruolo nell'organigramma: si limiterà a fare da consigliere per la proprietà americana, un compito che ha già iniziato con la scelta di Gasperini. Insomma, non influirà nel lavoro quotidiano della società e della squadra. (...) La conditio sine qua non è evitare disagi alla Roma, il club del suo cuore, e alla tifoseria giallorossa. A quasi settantaquattro armi vuole mantenere l'immagine di grande tecnico e grande uomo, evitando le polemiche. Sarà accontentato e a ri-guardo da via Allegri non hanno dubbi: tutto sarà fatto con la massima trasparenza e nel ri-spetto delle norme. Con Luca Bascherini, agente di Ranieri e mediatore nell'operazione Inza-ghi-Al Hilal, che ha tessuto la tela della trattativa e la seguirà fino alla fine. (...)

(gasport)