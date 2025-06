Ranieri prepara lo sbarco di Gasp

[...] Gian Piero Gasperini ha salutato dopo 9 anni l'Atalanta e ora è pronto a cominciare la sua nuova avventura nella Capitale. Non senza qualche difficoltà perché il tifo giallorosso ha mostrato diffidenza verso la scelta di Ranieri e Ghisolfi, ma proprio loro saranno lo scudo del tecnico piemontese. [...] Le decisioni da prendere, infatti, sono tante: dal ritiro estivo con la preparazione che dovrebbe cominciare a Trigoria, per poi spostarsi in Inghilterra come lo scorso anno. [...] E' ancora indefinito però il calendario delle amichevoli precampionato. [...]

Certo la filosofia del Gasp è totalmente diversa da quella del recente passato giallorosso, per questo servirà tempo prima di vedere la sua mano sulla squadra. Da qui la necessità di dover accelerare la gestione del piano estivo. [...] E' probabile infatti che alla fine della settimana comunicherà la data del raduno, previsto intorno al 10 luglio, e le prime richieste sul mercato. [...] Gasperini, poi, all'orizzonte già vede un traguardo prestigioso: essendo arrivato a 599 panchine in Serie A, conta di agganciare entro la fine del campionato un mostro sacro della storia giallorossa, Nils Liedholm. [...] Come detto dovrà superare anche gli scetticismi iniziali dei tifosi. [...] E qui giocherà un ruolo fondamentale Ranieri. [...]

(Tuttosport)