Ranieri più Gasperini unione di intelligenze

Quante volte abbiano sentito parlare di progetto giovani? Uno slogan, un ritornello, utile per prendere tempo, per rimandare magari un'assunzione di responsabilità. Di sicuro non è stata - giustamente - una preoccupazione per la Roma, che ha scelto una strada diversa, in cui gioca un ruolo marginale anche l'esperienza. Conterà anche questo, ma nell'accoppiata Ranieri-Gasperini quello che conta, salta gli occhi, non è l'età dei due protagonisti ma la qualità dei professionisti, capaci di andare al di là dei facili pregiudizi. (...) Ranieri e Gasperini - e forse in questo è davvero il valore dell'esperienza - sono stati davvero capaci di superare di slancio i luoghi comuni, stringendo un patto molto più sostanziale che formale. Perché Gasperini è una scelta di Ranieri, la sua prima scelta, sin dal giorno in cui, rinunciando al suo classico sorriso per dire una bugia, assicurava che "no, non sarebbe mai stato l'allenatore della Roma". E Gasperini sicuramente si è convinto in maniera definitiva dopo aver parlato e incontrato Friedkin, ma proprio in quel suo ex collega, ora dirigente, ha visto un'ulteriore garanzia. Quelle garanzie che generalmente chiede l'allenatore, ma in questo caso possono anche avere un valore diverso: perché Ranieri sarebbe stato il primo - e in questo è stato assolutamente sincero - a rifiutare un ruolo e un progetto senza basi solide. (...) Non c'è dubbio, ed è comprensibile, che Gasperini abbia trascorso una buona parte della sua carriera immaginando un giorno di poter allenare la squadra in cui era cresciuto. Ma più di questo, e Io dicono i fatti, ha invece pesato la convinzione e la velocità con cui Ranieri si è fatto sentire in tempi non sospetti, alle prime crepe del rapporto con l'Atalanta. Se ha detto che non rinnova, perché non provarci subito? L'originale coppia che adesso è al comando operativo della Roma ha avuto insomma modo per conoscersi - molto più a fondo rispetto a quelle pubbliche riunioni istituzionali - fissando chiare linee di confine. Ranieri è troppo intelligente e troppo esperto per non avere chiaro quel è il suo ruolo, nel nuovo incarico. Gasperini è troppo intelligente e troppo esperto per non avere chiaro quale può essere il vantaggio di avere un dirigente in grado di farsi ascoltare dalla piazza, di poter rappresentare le esigenze tecniche alla proprietà, senza scatenare gelosie. (...)

(gasport)