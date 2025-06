Ranieri in campo per Svilar

IL TEMPO (L. PES) - Spegnere le tensioni per andare avanti insieme grazie alla volontà di tutti. Svilar torna a Roma, anzi, più precisamente a Trigoria dove ieri ha incontrato la società per parlare della sua situa-zione contrattuale. Un colloquio, alla presenza del procuratore del belga e di Claudio Ranieri, servito a riavvicinare le parti chiarendo la volontà di arrivare all'accordo ma senza ancora la fumata bianca. L'ex Benfica ha interrotto le vacanze e questa mattina poco prima delle 10 è atterrato nella Capitale in compagnia del suo agente per il faccia a faccia con il club e per questioni personali, ripartendo nel pomeriggio per il Belgio dove proseguirà le vacanze in attesa dell'inizio della pre- stagione. «Le cose saranno più chiare nei prossimi giorni, ma ci tengo a specificare che il mio agente non è affatto il problema» ha confessato a «La Repubblica» l'estremo difensore giallorosso dopo il summit mattutino. Una prudenza che rispecchia le posizioni espresse di fronte a Ghisolfi e Ranieri. Il tecnico, peratro, sarà cruciale nei dialoghi con la proprietà e ha garantito personalmente affinché tutto possa procedere nella giusta direzione esponendosi con i Friedkin. Nessuna nuova offerta presentata ieri, ma un clima tornato sereno e nella direzione di una stretta di mano. Le richieste dell'entourage del belga restano invariate e la clausola rescissoria non rappresenta un ostacolo nella trattativa che ora procederà con meno nubi rispetto agli ultimi giorni.