Ranieri il preferito, ma Pioli resiste

[...] Il dopo Spalletti, dunque, è già cominciato. I sondaggi sono stati avviati, si attendono risposte definitive. L'esigenza della Figc è una: andare al Mondiale, senza se e senza ma. [...] Il primo nome sondato si chiama Claudio Ranieri, è lui il preferito: lo vuole Gravina, lo chiede il popolo italiano tifoso della Nazionale. L'uomo perfetto per questa fase storica, in cui si sono perse certezze e si vive nell'abbandono: un anno di contratto, impegni diradati (settembre, ottobre, novembre, più l'eventuale - probabile - playoff marzo e il periodo, eventuale, del Mondiale), si poteva fare, era la situazione adatta a lui. [...]

Da sempre, Claudio è sensibile al richiamo della Nazionale, ma per ora non sembra avere grosse intenzioni di tuffarsi in questa avventura. Ha preso tempo. I dubbi: non vorrebbe abbandonare la Roma, nella quale ora è apprezzatissimo dirigente, con lui è stato appena avviato un progetto tecnico ambizioso che porta il nome di Gasperini. E Ranieri ha anche pensato che la scelta della Nazionale - anche se per un periodo breve - scontenterebbe la piazza giallorossa, che in lui vede il cardine del futuro della Roma. Insomma, non è facile.

La Figc non perde le speranze e continua a pressare, timidamente, ma nel frattempo è già in contatto con altri allenatori. E se è reale e definitivo il no di Ranieri, Pioli diventa inevitabilmente il favorito per la panchina azzurra. [...] Da non escludere un ritorno di Mancini, ma il presidente Gravina non ha intenzione di richiamarlo. [...] Dalla Figc trapela che non verrà presa in considerazione l'ipotesi di affidare la Nazionale a un giovane, e in lizza c'erano i vari Cannavaro, De Rossi o Bonucci.

(Il Messaggero)