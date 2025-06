Ranieri è la prima scelta, sullo sfondo resta Pioli

Se la scelta di puntare su Claudio Ranieri fosse avvenuta la scorsa estate, dopo il disastroso Euroflop, forse le cose sarebbero andate diversamente. Le certezze adesso non sono molte, ma tra queste c'è ancora il tecnico 73enne, nel frattempo assurto ad altri incarichi nella Roma, dopo averla portata in Europa con una cavalcata delle sue. Ranieri incarna alla perfezione il ruolo di padre della patria che corre in aiuto nel momento più buio, mettendo la propria esperienza al servizio della causa azzurra. Ma non tutto è così semplice in questa scombiccherata sceneggiatura federale che oggi manda in panchina un tecnico già esonerato: il vincolo coi Friedkin per Ranieri non è così facile da sciogliere e nemmeno con Gasperini, nuovo allenatore scelto dalla Roma e da Claudio stesso.

Pur lusingato, il tecnico di Testaccio (che peraltro si considera un ex) sa che non tutte le patate bollenti sono uguali da risolvere e avrebbe qualche perplessità a lasciare il nuovo incarico: a questo punto però un compromesso, se la Roma fosse d'accordo, potrebbe essere quello del doppio incarico. Fare il c.t. non escluderebbe il ruolo in giallorosso e non sarebbe nemmeno in conflitto di interessi. Alla Federcalcio non dispiacerebbe di sicuro.

Il piano B, ma più sullo sfondo, resta Stefano Pioli. [...] Il Mancio-bis non è un'opzione: le sue parole distensive suonano come un'autocandidatura, che però non viene presa in considerazione. E un piano C non c'è. [...]

(corsera)