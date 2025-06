Ranieri al centro della nuova Roma

IL TEMPO (L. PES) - "Se non decido me ne vado". Non ha mai avuto dubbi, Ranieri, ma aveva tenuto a specificare quanto fosse importante la sua centralità dentro la Roma. E in poco meno di due mesi dalle parole si è passate ai fatti. Neanche il tempo di sognare la Champions (...) che Sir Claudio è già determinante per il futuro della Roma. Dalla scelta del nuovo allenatore, al ruolo cruciale nella trattativa per il rinnovo di Svilar, fino al suo, di ruolo, ribadito a chiare lettere nel comunicato dei Friedkin. "Siamo sinceramente grati a Claudio (...). Resterà con noi come dirigente fidato e senior advisor della proprietà". Un ruolo centrale (...) nella "sua" Roma. Da quell'incontro a Londra di metà novembre Ranieri è diventato la figura di riferimento per i Friedkin che per la prima volta (...) si sono lasciati guidare nella scelta dell'allenatore, senza colpi di teatro. La corte a Gasperini viene da lontano, dai primi mesi del 2025 e si è concretizzata alla fine della stagione (...). Ma l'idea era chiara fin dall'inizio (...) e l'importanza di una scelta forte è alla base di una pianificazione cominciata col lavoro sul campo e ora portata avanti dietro la scrivania. Garante per il nuovo allenatore e garante anche per Svilar. La trattativa per il rinnovo del portiere giallorosso è spinosa, ma il consigliere del club ha messo sul tavolo la sua parola per intervenire nella trattativa (...).

Ha consegnato nelle mani del suo successore un gruppo sano, e ora con Ghisolfi svilupperà il mercato che verrà. Gasperini ha dato delle priorità sulle quali iniziare a lavorare dalla difesa (...) all'attacco fino all'esterno destro, dove serve un titolare dopo il ritorno di Saelemaekers a Milano. Dopo le cessioni di Le Fée e Dahl, intanto, sono giorni decisivi per il futuro di Zalewski. Il diritto di riscatto in favore dell'Inter a 6.5 milioni di euro scade il 18 giugno. Ora i nerazzurri, con l'arrivo di Chivu, inizieranno a pianificare (...). Sono i giorni della pianificazione, poi il mercato entrerà nel vivo. Ma niente rivoluzioni.