Raduno a Trigoria, poi per Gasperini scatta il tour inglese

Il giorno di Gian Piero Gasperini è arrivato. Oggi alle ore 12 è in programma la prima conferenza stampa dell'allenatore della Roma, che sarà accompagnato dal direttore sportivo Florent Ghisolfi e da Claudio Ranieri. [...]

La nuova Roma firmata Gasp comincerà ufficialmente a muovere i primi passi il 13 luglio, giorno fissato per il raduno al centro tecnico "Fulvio Bernardini". [...] Il primo impegno è in calendario per il 26 luglio: amichevole contro il Kaiserslautern, club di Bundesliga 2. [...] Il 2 agosto la Roma volerà a Lens, dove sfiderà i padroni di casa allo stadio Bollaert-Delelis alle ore 18. [...]

Gasperini ha scelto di chiudere la seconda fase della preparazione al St. George's Park, quartier generale della Nazionale inglese, dove la squadra si fermerà dal 2 all'8 agosto. Due le amichevoli previste: il 6 agosto contro l'Aston Villa di Unai Emery al Bescot Stadium di Walsall e il 9 agosto a Liverpool contro l'Everton. [...] Confermata la presenza allo stadio del presidente Dan Friedkin che osserverà dalle tribune il suo personale derby. [...]

