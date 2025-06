Quali sono i paletti del fair play Uefa? Com'è messo il club?

Perché è così importante la data di oggi per la Roma?

Il 30 giugno si chiude il bilancio. È l'ultimo giorno per definire operazioni che ricadano nell'esercizio in questione. La Roma deve rispettare determinati target, fissati per ogni stagione, in virtù dell'accordo transattivo con l'Uefa.

Di cosa si tratta?

È il settlement agreement, sottoscritto con l'Uefa il 31 agosto 2022, dopo che era stato rilevato il mancato rispetto del requisito del pareggio di bilancio per il periodo 2019-22.

Cosa prevedeva il settlement agreement?

Target finanziari da rispettare in modo da portare gradualmente il club a essere conforme alle nuove regole Uefa entro la stagione 2025-26. In caso di sforamenti, possono scattare sanzioni pecuniarie e sportive. L'Uefa ha già trattenuto 5 milioni nel 2022-23. Per il quadriennio 2022-25 erano previste multe fino a 30 milioni, oltre che possibili restrizioni sportive (limitazione del numero di giocatori nella rosa Uefa, divieto di iscrivere nuovi giocatori, esclusione dalle coppe).

E quali sanzioni ha ricevuto la Roma?

Sanzioni pecuniarie. In virtù del risultati del 2022-23, è stata pagata una multa di 2 milioni. E altri 3 milioni sono scattati per il 2023-24. In vista della stagione 2024-25, nel bilancio precedente erano stati accantonati 3,5 milioni in previsione di una nuova sanzione.

Quindi ci sarà una multa?

La Roma è vicina al target ma non l'ha ancora raggiunto. La cessione di Abraham al Besiktas imprimerebbe una svolta positiva, e con le cessioni di qualche giovane i giallorossi riuscirebbero a registrare le plusvalenze necessarie per far quadrare i conti 2024-25.

Friedkin non può intervenire apportando risorse proprie?

Lo farà per coprire il disavanzo, perché l'Uefa richiede che gli azionisti coprano comunque le perdite. Ma la regola principale del fair play [...] va a guardare ricavi e costi generati dal club, per una gestione sostenibile: un club può spendere solo quello che incassa, con una deviazione accettabile. La Roma si è impegnata a registrare un deficit massimo aggregato di 60 milioni nelle stagioni 2023-24 e 2024-25.

Qual è la situazione della Roma, in concreto?

La Roma ha riportato enormi perdite nel passato: - 185 milioni nel 2020-21, -219 nel 2021-22,

-103 nel 2022-23, - 81 nel 2023-24. Il trend è in miglioramento, e nel 2024-25 e nel 2025-26 il deficit sarà ulteriormente ridotto. L'obiettivo è arrivare al pieno rispetto delle norme Uefa entro il 2026, in modo da chiudere positivamente il settlement agreement. Come? Lavorando sulle cessioni e tagliando gli stipendi, senza impoverire la competitività della squadra. Perché i risultati sportivi sono l’altra leva per sistemare i bilanci.

