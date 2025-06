Claudio Ranieri è stato chiaro, «i prossimi due mercati saranno di sofferenza per i paletti dell'Uefa». Ma quali sono questi paletti? La Roma ha firmato un accordo con l'Uefa nel 2022, che ora prevede entro il 2026 uno scostamento accettabile a livello di "football earnings rule". E un debito aggregato non superiore ai 60 milioni per le stagioni 2024 e 2025.

(gasport)