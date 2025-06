Pronto a dire sì: Ranieri vuole aiutare l'Italia, c'è il Mondiale da salvare

[...] Non poteva immaginare, Claudio Ranieri, che - chiusa definitivamente la sua storia con i club - si sarebbe anche riaperta la porta della Nazionale. Non poteva immaginarlo fino a ieri pomeriggio, quando il telefono ha squillato tra un set e l'altro tra Alcaraz e Sinner, con un carico speciale di emozione. Perché da qual momento ha continuato a dirselo, in famiglia, con quel coinvolgimento che solo gli innamorati della propria professione - e dell'azzurro - possono provare. Non è facile, sicuro. Ma come faccio a dire no? Lo direi a me stesso. A me tifoso della Roma e tifoso della Nazionale. Posso mai tirarmi indietro?

Già, perché i Friedkin hanno dato il benestare al doppio ruolo: commissario tecnico e consigliere personale del presidente. Un'ipotesi che potrebbe andare bene anche alla Federazione. [...] Allora qual è e quale potrebbe essere il problema? Solo un filo di imbarazzo a dirlo a quelli, Gian Piero Gasperini in testa, con cui ha condiviso questi giorni. Però se ci pensi e ci ripensi, alla fine resta soltanto una domanda: ma come si fa a dire di no all'Italia? [...]

Come si fa a dire di no a noi stessi? Ad un compito - e questo lo può facilmente riconoscere chiunque conosca la sua storia - che sembra fatto apposta per il suo profilo. Perché Ranieri ha un'esperienza internazionale favolosa. [...] E perché, se ci pensate, lui è il primo che non fa nessuna differenza tra l'allenatore e il selezionatore. Che è un po' il confine tra due modi di pensare calcio. Perché Ranieri ha allenato tutti i giorni le sue squadre senza mai credere di potersi sostituire ai giocatori e senza ignorare, di conseguenza, la condizione del momento. È successo anche quest'anno, nella favolosa rincorsa giallorossa: tutti sono comparsi e ricomparsi a seconda della loro "ispirazione". Ed è da qui che si riparte. Perché non si può dire no all'azzurro. E poi - Claudio, non scherzare - c'è un Mondiale da salvare. In famiglia capiranno.

(gasport)