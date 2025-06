Primo contatto per De Cuyper. Zortea a destra

La Roma ha avviato i primi contatti con l’entourage di Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges che si sta facendo notare in tutta Europa. Le sue recenti prestazioni con la nazionale belga guidata da Rudi Garcia, con un gol e un assist nelle ultime due gare contro Macedonia del Nord e Galles, hanno attirato l’attenzione di diversi club.

Un abbraccio con Lukaku e De Bruyne dopo la rete è stato letto da molti come un segnale: chissà che i due big non gli abbiano suggerito di accettare una destinazione in Serie A, magari proprio a Roma. L’interesse giallorosso è concreto, anche perché De Cuyper sarebbe felice di trasferirsi nella Capitale, in una squadra che gioca l’Europa League e potrebbe offrirgli un posto da titolare, soprattutto in vista della cessione di Angeliño verso l’Arabia Saudita. (...) Il trasferimento di Angeliño all’Al-Hilal dopo il Mondiale per Club potrebbe fruttare circa 25 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla Roma di investire sul classe 2000 del Bruges: per portarlo a Trigoria serviranno 15-18 milioni più bonus. Il nuovo direttore sportivo Ghisolfi ha già avviato i contatti con l’agente del giocatore per valutarne disponibilità e condizioni economiche. Una volta chiarito questo aspetto, si cercherà l’intesa con il Bruges. La concorrenza non manca, ma la Roma non intende partecipare ad aste, viste anche le numerose operazioni in programma per rinforzare la rosa secondo le indicazioni di Gasperini.

La Roma lavora anche sul versante destro. Diversi giocatori sono in uscita: Celik potrebbe restare solo se Gasperini decidesse di utilizzarlo da centrale, mentre Karsdorp è destinato a partire. Anche il giovane Sangaré ha bisogno di continuità e potrebbe scendere in Serie B per fare esperienza. Tra i possibili rinforzi figura Nadir Zortea, reduce da una buona stagione al Cagliari con sei reti e prestazioni convincenti. Il classe ’99 ha già lavorato con Gasperini all’Atalanta e non ha mai nascosto la stima per il tecnico. Per convincere il Cagliari a cederlo, però, serviranno circa 10 milioni di euro. In alternativa (o in aggiunta) c’è Georgios Vagiannidis del Panathinaikos. Terzino greco di 23 anni, già nel giro della nazionale e titolare fisso nel suo club, ha attirato l’interesse di vari club, tra cui lo Sporting Lisbona, la cui offerta da 8 milioni è stata respinta. Per prenderlo, ne serviranno almeno 13.

Sul fronte dei centrali difensivi, Gasperini vuole un titolare affidabile. In attesa di capire il futuro di Kumbulla ed Hermoso, il nome forte è quello di Jhon Lucumí del Bologna. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni, ma la sensazione è che possa partire per una cifra vicina ai 18. (...) Per abbassare ulteriormente il prezzo, la Roma potrebbe inserire una contropartita tecnica: tra i nomi valutati, c’è anche quello di Tommaso Baldanzi, profilo che piace ai rossoblù.

(corsport)