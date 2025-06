Primavera: Greco e Galloppa lontani, è caccia al tecnico

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Non è sufficiente un campionato da protagonista per garantire la continuità dell’esperienza di Gianluca Falsini sulla panchina della Roma Primavera. Il tecnico infatti è pronto a lasciare la squadra a causa di alcune problematiche extra-campo hanno compromesso il proseguimento della sua avventura con i giovani giallorossi. [...]

Il club intanto ha già avviato delle trattative per trovare il suo sostituto. Tra i candidati ci sono due ex cresciuti nel vivaio da giocatori come Daniele Galloppa e Leandro Greco. Entrambi sono stati contattati, ma al momento sembra che le trattative con loro siano sfumate. Non è dunque da escludere una soluzione interna: Marco Ciaralli, attuale allenatore dell’Under 18 giallorossa e figura di spicco nel settore giovanile, potrebbe avere una concreta possibilità di essere promosso alla guida dell’Under 20.