Pressing per Ranieri: è Pioli l'alternativa

IL TEMPO - Il tempo c'è, e la Federazione intende sfruttarlo appieno per convincere Claudio Ranieri. È lui l'uomo scelto dalla Figc per cercare di portare l'Italia ai Mondiali. Non c'è fretta, dopo la sfida odierna l'Italia tornerà nuovamente in campo il 5 settembre contro l'Estonia a Bergamo e l'8 settembre in trasferta contro Israele.

L'alternativa al tecnico della Roma sarebbe Stefano Pioli, di ritorno dall'esperienza vissuta in Arabia. Negli ultimi giorni anche la Fiorentina aveva cercato l'ex allenatore del Milan, tanto che Pioli aveva iniziato a sondare il terreno per rescindere il proprio contratto dall'Al Nassr prima del tempo: l'ingaggio che percepisce Pioli al momento è piuttosto oneroso: 12 milioni di euro. La Fiorentina potrebbe garantirgli la stessa cifra in tre anni, ma la Figc non potrebbe garantire un contratto tanto lungo (3 anni), e qualora la Nazionale dovesse fallire la qualificazione ai prossimi Mondiali dopo i playoff di marzo 2026 sarebbe a quel punto inevitabile ripartire da un nuovo progetto tecnico. La Figc potrebbe offrire a Stefano Pioli un anno di contratto, ma non potrebbe mai avvicinarsi alle cifre che l'allenatore percepisce attualmente in Arabia.

Per questo motivo, Claudio Ranieri resta il principale favorito alla panchina dell'Italia anche perché - al di là dell'accordo che andrebbe a firmare con la Federazione - potrebbe mantenere anche lo stipendio che nei prossimi mesi andrà a garantirgli Dan

Friedkin. Nessuna apertura fino a questo momento del tecnico di San Saba che vuole mantenere il proprio ruolo a Trigoria, ma da via Allegri insistono e l'ormai quasi settantaquattrenne appare combattuto. Resta la fiducia del club giallorosso di trattenerlo senza altri impegni.

Al momento in Federazione non prendono quota altri nomi per la panchina: l'auto candidatura di Roberto Mancini non ha scongelato i rapporti con i vertici federali, ancor avvolti nel malumore dopo il divorzio arrivato nell'estate del 2023. Altri tecnici sono stati proposti, e non cercati: Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, accostati alla Nazionale nelle ultime ore, restano al momento delle suggestioni.

Non c'è fretta, e non bisogna metterne all'ex tecnico della Roma. Nessuno vuole togliergli la Roma, tutti vogliono dargli la Nazionale: i legali della Federcalcio hanno già dato il via libera all'operazione, non ci sono vincoli regolamentari che possano impedire a Claudio Ranieri di ricoprire i due ruoli contemporaneamente. L'allenatore testaccino potrebbe dividere il tempo tra la Roma e la Nazionale. Ranieri a furor di popolo. La Nazionale ha bisogno di un normalizzatore, di un uomo esperto che in azzurro andrebbe a coronare una carriera straordinaria con la possibilità di guidare l'Italia ai prossimi Mondiali.