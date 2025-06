Piano per Ndicka

IL TEMPO (L. PES) - Il trascorrere dei giorni complica i piani della Roma. Meno di una settimana e scadrà il termine, fissato al 30 giugno, per ultimare alcune cessioni utili ad arrivare alla somma di plusvalenze pattuite con l'Uefa. Il piano di Massara, al momento, è quello di provarci attraverso sacrifici «minori» evitando le partenze dei big, in particolare quella di N'Dicka. Il difensore ivoriano ha attirato l'attenzione di alcuni club, soprattutto in Premier League e sarebbe la cessione che risolverebbe tutti i problemi a Trigoria, ma la dirigenza giallorossa non vorrebbe privarsene. La richiesta sarebbe vicina ai 40 milioni dopo che l'ex Eintracth è arrivato due estati fa nella Capitale a parametro zero e che probabilmente per una cifra attorno ai 30 milioni potrebbe partire. Ma la scelta, almeno per il momento, è andata nella direzione della strada delle uscite di calciatori con meno valore ma che, sommando tutte le eventuali entrate, potrebbero avvicinare i giallo-rossi al target. I nomi restano quelli di Shomurodov, Paredes e Saud, con quest'ultimo che però potrebbe partire in prestito. Nessuna accelerazione decisiva nelle ultime ore mentre sul fronte Angelino, dopo il tramonto definitivo della trattativa con l'Al-Hilal, al momento non si registrano nuovi interessamenti e sembra difficile possa giungere un'offerta simile a quella araba. Altri profili che potrebbero finire sul mercato sono quelli di Kumbulla, Hermoso, Celik e Abraham, ma per motivi differenti restano soluzioni da poter considerare più avanti nel tempo. Kumbulla ed Hermoso (più l'albanese che lo spagnolo) saranno valutati da Gasperini a partire dal 13 luglio mentre solitamente il giro delle punte prende il via nella seconda parte di mercato. Discorsi che potrebbero, ovviamente, essere ribaltati in caso di un'offerta nelle prossime ore. Il compito è tutt'altro che semplice, ma sin dal suo insediamento a Trigoria il ds Massara è al lavoro per cerca-re di ottenere il risultato migliore possibile per evitare di incorrere in sanzioni Uefa. Intanto ieri, come anticipato nei giorni scorsi, l'Inter ha esercitato il diritto di riscatto per Zalewski versando 6.5 milioni nelle casse dei gialloros-si. Nel frattempo per un mercato che non si accende la campagna abbonamenti vola. Ieri i rinnovi, che si concluderanno il 30 giugno, hanno sfiorato quota 25 mila arrivando già oltre 1160% del totale della scorsa stagione. Numeri che fanno ben sperare per il proseguo delle vendite. Inoltre, come anticipato da II Romanista, si avvicina il lancio delle maglie Adidas per la nuova stagione. L'8 luglio sarà il turno della prima (con lancio vero e proprio previ-sto per il 22) mentre il 23 luglio toccherà alla terza e il 28 agosto la seconda.