Piace Gudmundsson ma costa 20 milioni

La Roma continua a guardare con interesse ad Albert Gudmundsson, uno dei profili seguiti per la trequarti. Il fantasista islandese dovrebbe tornare al Genoa dopo il prestito alla Fiorentina, visti i tentennamenti viola nello sborsare i 17 milioni di euro di riscatto entro domani. Il suo futuro resta in bilico. A Trigoria il nome dell'islandese c'è, anche se le condizioni economiche impongono prudenza: viene valutato circa 20 milioni, cifra al momento fuori portata per una Roma ancora impegnata a sistemare i conti entro i130 giugno. (...) La Roma osserva, valuta, riflette su una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto, nella speranza che nei prossimi giorni si apra uno spiraglio. (...) Il suo arrivo dipenderà dalle uscite, dalla gestione dei rinnovi e dalla possibilità di muoversi senza forzare i conti. (...) In questa spasmodica ricerca di plusvalenze, i big giallorossi sembrano ancora al riparo da cessioni frettolose. Tutti, ma non Ndicka, Svilar o Koné. Il diktat di Massara, per un'altra settimana, sembra essere questo. (...)

(La Repubblica)