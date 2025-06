Pezzotto: tra utenti politici e poliziotti

"Nella prima lista degli utenti del 'pezzotto' ci sono alcune centinaia di persone delle istituzioni, tra cui politici e poliziotti". Questa affermazione di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, (...) evidenzia come la pirateria sia un problema culturale diffuso.

Intervenuto al Festival della Serie A di Parma (...), De Siervo ha ribadito la gravità del fenomeno: "Noi siamo il Paese peggiore al mondo per quanto riguarda l'accesso alla pirateria. Ma siamo anche il primo Paese a dotarsi di una legge che ha fornito gli strumenti corretti alle autorità". (...) L'AD della Lega ha menzionato le recenti indagini della Guardia di Finanza, che hanno identificato oltre 2mila utenti di canali pirata.

Annunciando una nuova campagna mediatica contro la pirateria, con il coinvolgimento dei club, De Siervo ha sollecitato un maggiore supporto anche dal sistema mediatico: "Mi sarei aspettato di più. Se non riusciamo a sconfiggere questo fenomeno non avremo risorse per sostenere il sistema". Ha poi concluso sottolineando la dimensione globale del problema: "Il prossimo orizzonte è convincere le big tech americane, che controllano gli strumenti attraverso cui si accede a contenuti pirata, che la festa è finita."

(Tuttosport)