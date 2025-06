Petrachi vince in Cassazione: la causa resta ancora aperta

Processo riaperto e ora Gianluca Petrachi vede di nuovo luce nella lunga battaglia legale con la Roma. La vicenda, riguardante il licenziamento dell'ex direttore sportivo, ha vissuto una svolta. Ieri, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, annullando la sentenza della Corte D'Appello che aveva dato ragione ai giallorossi. L'ex ds, era stato licenziato nel 2020 dopo aver avuto dei disguidi con James Pallotta. Per la società, l'allontanamento era legato a comportamenti incompatibili con i doveri di un dirigente. [...] In Primo Grado, il Giudice del Lavoro aveva dichiarato illegittimo il provvedimento, ma, nell'estate del 2023 la sentenza era stata ribaltata in appello e Petrachi era stato costretto a risarcire il club con 5 milioni di euro. Ora, però, la decisione della Cassazione, che riporta tutto ai giudici di secondo grado.

(gasport)