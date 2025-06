Per Massara operazione salva-big

[...] Sono tanti tra i tifosi romanisti che ormai mal sopportano la data del 30 di giugno. [...] Non avendo soddisfatto il requisito del pareggio di bilancio previsto dal FPF nella stagione 2021-22, la Roma ha sottoscritto il Settlement agreement, un accordo transattivo il cui scopo è garantire che la società abbia "un surplus o un deficit aggregato di utili da calcio entro la deviazione accettabile". [...] Nel frattempo però il club deve rispettare dei paletti intermedi che scattano sia il 30 di giugno che il 30 dicembre di ogni anno. [...] In caso contrario, si andrà incontro ad una violazione. [...]

Sono diversi i giocatori "invendibili" in un lasso di tempo così limitato. Perché nessuno a Trigoria si metterebbe di traverso qualora si presentassero degli amatori di Salah-Eddine, Kumbulla, Baldanzi o Shomurodov. [...] Shomurodov? E' vero che ha diverse proposte [...] ma sinora nessuno ha mai offerto più di 5 milioni. E questo produrrebbe addirittura una minusvalenza. Abraham? Un altro sacrificabile. Ma da un lato lo stipendio di 6 milioni, dall'altro il fatto che partendo da 13,3 come costo a bilancio, per guadagnarci servirebbe un'offerta di una ventina di milioni. [...] La soluzione più semplice, è quella che Massara non vuole prendere in considerazione: sacrificare uno tra Svilar, Ndicka e Koné. Per questo nelle ultime ore il cerchio [...] si sta nuovamente stringendo su Angelino e in seconda battuta su Celik e Cristante. [...] Senza dimenticare Ndicka, l'asso nella manica da giocarsi in extremis. A patto che qualcuno si avvicini alla valutazione di 35 milioni. [...]

(il Messaggero)