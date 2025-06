Per la finale di Coppa Italia si pensa al trasloco a Milano

La finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio, potrebbe traslocare da Roma a

Milano. [...] «Viste le reazioni alla concomitanza del calendario della Serie A con gli eventi tennistici in programma in Italia durante la stagione calcistica 25/26, alcuni presidenti di Serie A, considerata l'impossibilità di trovare date alternative, stanno pensando di chiedere all'Assemblea di spostare la finale di Coppa Italia 2026 da Roma a Milano», è la nota che arriva da via Rosellini. [...]

L'ad di Sport e Salute Diego Nepi aveva manifestato l'urgenza di avere una cabina di regia nazionale per la pianificazione degli eventi sportivi, trovando anche il sostegno del ministro per lo Sport Andrea Abodi. [...] La risposta per il momento è l'ipotesi di uno spostamento dell'ultima sfida di Coppa Italia lontano dalla Capitale, dove si gioca ormai dal 2008 alla presenza del Presidente della Repubblica. Se ne parlerà eventualmente in una delle prossime Assemblee di Lega.

(gasport)