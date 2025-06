Pellegrini-Dybala in missione da Gasp

Gian Piero Gasperini farà di necessità virtù. Sostituire due calciatori come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, al momento, non è sostenibile. L'ideale sarebbe tenerli in rosa e comprare altri due giocatori con le loro qualità ma entrambi hanno stipendi sopra i 6 milioni e i contratti in scadenza a giugno 2026. Dunque, escludendo una cessione che sembra praticamente impossibile, l'unica possibilità è provare a rivitalizzarli, aiutarli a superare lo scoglio degli impedimenti fisici, ricaricarli e rigenerarli. [...] Entrambi dovrebbero essere pronti per la ripresa del campionato, il 23 agosto. Sarà il loro ultimo anno in giallorosso e vorrebbero dimostrare di poter dare di più di quanto fatto la scorsa stagione. Soprattutto Pellegrini in vacanza con la famiglia alle Maldive assieme a Gianluca Mancini. [...] Impossibile che Paulo possa rincorrere l'avversario per tutta la fascia come ha preteso Juric in Roma-Inter quando gli ha chiesto di marcare Bastoni. Discorso simile vale per Pellegrini, che troverebbe la sua posizione ideale come centrocampista o mezzala ma non da trequartista. Nel 3-4-2-1 di Gasperini giocherebbe in coppia con Koné, calciatore più dinamico ma meno preciso con i piedi. [...] Nonostante gli allenamenti mirati, saranno comunque utilizzati in base al rendimento in allenamento e in partita, anche perché nessuno ha il posto assicurato per nome o curriculum. [...] Farsi trovare pronti durante la preparazione atletica che comincerà il 13 luglio potrebbe agevolarli e farli entrare nelle grazie di Gasp. Una missione di rinascita, soprattutto per Lorenzo che vorrebbe concludere la sua avventura alla Roma da Capitano lasciando un buon ricordo alla piazza e magari strappare un rinnovo. Paulo, invece, potrebbe ottenere più continuità lasciandosi alle spalle i continui infortuni muscolari che hanno condizionato le sue ultime stagioni.

(Il Messaggero)