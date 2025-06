Passa lo straniero. Tra fondi e tycoon le proprietà estere sono in maggioranza

Bastava leggere nel futuro. La squadra di calcio più antica d'Italia, il Genoa, venne fondata nel 1893 da un gruppo di inglesi. [...] Adesso, in Serie A, le proprietà straniere superano quelle locali: 11 contro 9. L'ultima operazione è stata finalizzata a gennaio con l'acquisto del Verona da parte del fondo statunitense Presidio. [...] E la pattuglia dei primi potrebbe aumentare, se andrà in porto la cessione dell'Udinese della famiglia Pozzo al fondo Guggenheim Partners. [...]

Il più longevo è Joey Saputo, la cui famiglia ha fatto fortuna in Canada nella produzione dei latticini: al Bologna ha superato il decennio di permanenza. Milano è il regno dei fondi d'investimento. RedBird [...] ha rilevato il Milan nel 2022 da un altro fondo (Elliott); Oaktree, che opera solamente in situazioni "stressed-distressed", è subentrato nell'Inter all'inadempiente Zhang un anno fa. [...] A Firenze e Parma si sono insediati miliardari che trattano le squadre come "trophy asset". Rocco Commisso (Fiorentina, 2019) e Kyle Krause (Parma, 2020) non hanno badato a spese finora, investendo oltre 900 milioni in due.

Cifra che Dan Friedkin ha speso da solo, in questo quinquennio alla guida della Roma. [...] Stephen Pagliuca è il capo della cordata che, nel 2022, ha acquisito la maggioranza di un club macina utili come l'Atalanta. [...] E' ancora da decifrare l'impronta nel Genoa dell'imprenditore romeno Dan Sucu. [...] Sono, invece, una certezza le ambizioni dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono: al comando del Como dal 2019. [...]

(gasport)