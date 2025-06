Partenza a tutto Gasp

Prime sette ore a Trigoria per Gian Piero Gasperini, che ha iniziato la sua nuova avventura alla Roma con un tour completo del centro sportivo Fulvio Bernardini, guidato da Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi. Il nuovo tecnico giallorosso si è subito immerso nell’ambiente, chiedendo chiarezza e compattezza al gruppo di lavoro. Dopo la visita alle strutture, ha pranzato con Ranieri e Ghisolfi e ha preso possesso del suo ufficio, dove si sono svolte le prime riunioni operative su ritiro e mercato. [...]

Il lavoro di preparazione partirà a luglio a Trigoria, poi ritiro in Inghilterra a Burton upon Trent e possibile amichevole con l’Everton. Argomento di confronto anche il nuovo stadio: il tecnico vuole essere aggiornato sul progetto di Pietralata. [...] Intanto, con Ghisolfi si lavora su una lista di rinforzi: un attaccante, un difensore centrale, un centrocampista e un esterno. [...] La firma sul contratto triennale è attesa tra oggi e domani in base a quando saranno risolte le ultime pratiche di risoluzione contrattuale con l'Atalanta, ma, di fatto l’era Gasperini è già iniziata.

(corsport)