Paredes vede Riquelme a Miami: "Al Boca Juniors dopo il Mondiale"

L'addio di Paredes alla Roma è sempre più vicino. Lo certifica l'incontro che Leo ha avuto a Miami con il presidente del Boca Juniors, Juan Roman Riquelme. [...] A parlare alla fine dell'incontro ci ha pensato Riquelme, sempre più ottimista di chiudere la telenovela e avere il rinforzo per il prossimo campionato: "La verità è che stiamo continuando a parlare. Ho la fortuna di aver mantenuto un grande rapporto con lui. Spero che quando torneremo dal Mondiale per Club potremo avere Paredes con noi (...)" [...] Non resta che ultimare l'accordo economico e formalizzare la proposta prima di attivare la clausola rescissoria da 3,5 milioni che lo libererà dalla Roma. E Paredes? Aspetta, valuta, analizza e ragiona. Vorrebbe parlare con Gasperini prima di dare il sì a definitivo a Riquelme, ma intanto ragiona sul suo ritorno insieme alla famiglia: "Guardo tutte le partite del Boca Juniors, e lo dico sempre: la voglia di tornare alla Bombonera c'è sempre e alle volte è più alta, ma non dipende solo da me. Quindi vivo la mia vita e la mia carriera giorno per giorno e vedremo che succederà". [...]

(Corsport)