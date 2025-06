Paredes torna a casa. Festa Bombonera

Buenos Aires è pronta a esplodere: Leandro Paredes sta per tornare al Boca Juniors e la Bombonera si prepara a un'accoglienza degna di un colpo da novanta. Ne sono straconvinti in Argentina. L'atmosfera per la presentazione ufficiale ricorderà quella del 2015, quando Carlos Tevez, dopo un decennio in Europa, fu accolto da 50.000 tifosi in delirio. Per Paredes si prospetta una celebrazione altrettanto speciale, un abbraccio collettivo che solo il Boca sa regalare ai "figli" che tornano a casa. [...] L'accordo tra Paredes e il Boca è stato trovato su tutta la linea: il club argentino sta preparando in queste ore con i suoi avvocati la lettera che il centrocampista invierà alla Roma per esercitare la clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro. L'operazione garantirà alla Roma una plusvalenza. [...] Il contratto, secondo le indiscrezioni, sarà di tre anni e mezzo: probabilmente Paredes giocherà con la maglia del Boca fino al giorno del ritiro dal calcio giocato. [...] Paredes non ha mai nascosto di voler tornare al Boca prima o poi. Ci era andato vicinissimo a gennaio, dopo essere uscito dai radar della Roma nell'era Juric. [...] Nota importantissima: se il trasferimento fosse avvenuto a gennaio, la Roma non avrebbe incassato neanche un euro, ma ovviamente avrebbe risparmiato 2 milioni di euro, cioè la metà del vecchio stipendio da 4 milioni. [...]

(Corsport)