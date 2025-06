Paredes insiste: "Voglio il Boca"

Leandro Paredes vuole lasciare la Roma e non fatica a confessarlo a tutti coloro che gli nominano il Boca Juniors: "La volontà di tornare c'è, ma non conta solo quella. Mi sento sempre vicino al Boca e prenderò una decisione dopo le vacanze quando avrò parlato con la Roma". Il calciatore ha appena ottenuto un rinnovo di contratto con una clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro riservata al club argentino e intanto si è garantito un altro anno in Europa nella stagione che porterà al Mondiale, ma, al tempo stesso si è creato una via d'uscita per la sua squadra del cuore. [...]

Stavolta, però, la trattativa sembra fattibile e anche a Trigoria, Gasperini lo ha messo nella lista dei calciatori sacrificabili. [...] Per giocare con il tecnico ex Atalanta, c'è bisogno di qualità fisiche e dinamiche che Leandro non possiede. [...] Intanto, ufficializzata ieri la cessione di Dahl al Benfica, plusvalenza che si andrà ad aggiungere alle altre già fatte e che saranno utili per il bilancio che chiuderà il triennio dei Friedkin. [...]

