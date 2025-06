Paredes, il Boca lo vuole al Mondiale

Paredes, il Boca e il Gasp: un triangolo da considerare. L'argentino, in una diretta Twitch, ha parlato del suo futuro, facendo intendere che non pensa di indossare la maglia del Boca Juniors nel breve periodo. "Quando metto dentro la pagaia? Dopo la Nazionale". [...] Tutto a posto? Neanche per sogno. Poche ore dopo la diretta sui social, Cadena Xeneize ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale il Boca Juniors sta lavorando per presentare un'offerta alla Roma, con l'obiettivo di riportare il campione del mondo in Argentina in tempo per il prossimo torneo internazionale. [...]

La situazione è abbastanza chiara. Paredes prima o poi andrà al Boca. Ma bisogna capire quando. [...] A marzo Paredes ha rinnovato ufficialmente il contratto con la Roma fino al 2026, accettando una riduzione dello stipendio da 4 milioni a circa 2,5 milioni di euro. [...] Ma da lì a poco è emersa la questione della clausola valida solo per il Boca, inserita nell'accordo. [...] Se il club di Buenos Aires verserà nelle casse della Roma circa 3,5 milioni di euro, Paredes potrà tornare a indossare la maglia della squadra in cui è nato e cresciuto. [...] Il legame emotivo con la Bombonera non è mai stato nascosto dall'argentino, che sogna prima o poi di chiudere la carriera dove tutto è iniziato.

(corsport)