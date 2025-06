Paredes dice sì al Boca ma ancora non basta. Caccia alle plusvalenze: Al Nassr su Angelino

Il 30 giugno si avvicina e il tempo per la Roma stringe. Il club è in ritardo e l'obiettivo dei 15 milioni di plusvalenza è ben lontano. Intanto, però, ieri il Boca Juniors ha deciso di affondare il colpo per Leandro Paredes raggiungendo un accordo con il calciatore. La Roma, dunque, attende che arrivi l'offerta di 3,5 milioni di euro della clausola. [...] La cessione dell'argentino permette alla Roma di registrare una plusvalenza di 2 milioni. In stand-by, invece, la cessione di Angelino. Piace a Sunderland, Bournemouth e Crystal Palace, mentre, in Arabia interessa all'Al-Nassr. Ci si sta lavorando, ma, se non si riesce a vendere l'indiziato numero uno diventerebbe Evan Ndicka. Su di lui ci sono Manchester United, Newcastle ed Arsenal. [...] Tutto fermo, invece, per la cessione di Eldor Shomurodov che non gradisce la destinazione Istanbul Basaksehir.

In entrata, il preferito rimane Jhon Lucumì del Bologna che ha una clausola da 28 milioni di euro. Occhi anche su Senesi e Cresswell. A sinistra il nome che piace è De Cuyper, ma, prima c'è da superare la concorrenza del Milan che ha necessità di rimpiazzare Theo Hernandez. Ieri, poi, il portiere classe 2008 Slim Bouaskar ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 con un ingaggio da circa 40mila euro a stagione.

(Il Messaggero)