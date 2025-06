Operazione difesa: occhi su Lucumi

IL TEMPO (L. PES) - Operazione difesa. Tra i reparti indicati da Gasperini sui quali mettere mano nel mercato estivo c'è quello dei centrali. Il 3-4-3 (che spesso viene alternato all'utilizzo delle due punte o di due incursori alle spalle del centravanti) del Gasp prevede difensori dotati di fisicità e rapidità, ma soprattutto necessita di alternative ai titolari per le rotazioni. In questo momento gli unici titolari certi per il futuro sono Mancini e Ndicka, per questo Ghisolfi è al lavoro per portare un altro difensore titolare per rinforzare il reparto.

Il primo nome sulla lista dei giallorossi, ad oggi, è quello di Lucumi del Bologna. Il quasi ventisettenne colombiano ha tutte le caratteristiche ricercate dalla Roma e ha il contratto in scadenza nel 2026. I rossoblù lo valutano attorno ai 15 milioni ma il prezzo potrebbe scendere vista la scadenza tra dodici mesi. Non certamente l'unico profilo valutato dal ds giallorosso ma uno di quelli sondati con più convinzione.

Oltre a un altro titolare, possibilmente rapido e con buone capacità di impostazione, Gasperini dovrà valutare altri calciatori presenti o tornati in rosa dopo i prestiti. Con Ranieri si è messo in mostra Celik nel ruolo di centrale di destra e il turco potrebbe essere una valida alternativa anche per il tecnico di Grugliasco.

Dopo le esperienze in Spagna e Germania, invece, torneranno a Trigoria Kumbulla e Hermoso. Il primo, seppur apprezzato molto all'Espanyol, vuole giocarsi le sue carte in un calcio fisico e fatto di duelli individuali che potrebbe esaltarlo. Diversa la posizione dell'ex Atletico Madrid che è reduce anche dal lungo infortunio alla spalla. A Roma non si è ambientato e l'alto ingaggio potrebbe suggerire una partenza. Ma conteranno molto le motivazioni.

Sirene arabe, invece, per Angelino. Tra gli obiettivi dell'Al-Hilal di Inzaghi, oltre a Theo Hernandez (che tentenna) e Nuno Tavares c'è anche l'esterno spagnolo reduce da una stagione molto positiva con la Roma che difficilmente vorrà privarsene. Ma, come per quasi tutti i club, la regola dell'incedibilità non esiste più ma le richieste non saranno basse. Lo spagnolo è considerato un titolare mentre Gasp ha chiesto di intervenire sulla corsia di destra con un rinforzo importante.

Intanto Ghisolfi chiude il primo acquisto della sessione di mercato con l'arrivo a parametro zero del giovane portiere diciottenne Radoslaw Zelezny della Juventus. Il polacco sarà il terzo portiere e firmerà per quattro anni e in questa stagione e ha giocato 25 partite e ha incassato 42 reti con quattro clean sheet all'attivo. Prosegue, invece, la trattativa per il rinnovo di Svilar con le parti ancora distanti in attesa di una nuova mossa da parte della Roma.