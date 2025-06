Operazione bilancio: via Shomurodov per i conti in regola

L'unico "pareggio" che l'ambiziosa Roma di Gian Piero Gasperini sogna di realizzare nei prossimi giorni è quello di bilancio: più di una vittoria da 3 punti, molto di più, in nome del Fair Play finanziario. Entro il 30 giugno, proprio nel bel mezzo del monitoraggio da parte dell'Uefa, il club giallorosso deve incassare plusvalenze per una cifra di almeno 10

milioni di euro per sistemare i propri numeri. [...] Se la cessione di Enzo Le Fée riscattato dal Sunderland - non ha alla fine portato benefici eclatanti in termini di plusvalenze (18+6 ma era a bilancio a 18,5), più redditizio è risultato il trasferimento a titolo definitivo al Benfica di Samuel Dahl (9+2, era a bilancio a 3,4). Ma per raggiungere l'obiettivo la Roma ha comunque bisogno di cedere almeno un altro giocatore della rosa oltre a Saud Abdulhamid (destinato al Tolosa, con cui si è parlato in ambito entrate del difensore Charlie Cresswell). E quel giocatore di maggior peso porta il nome di Eldor Shomurodov, che sembra aver

trovato l'accordo con l'İstanbul Başakşehir per un'operazione che dovrebbe garantire al club giallorosso almeno 8 milioni. Cifra con la quale si raggiungerebbe agevolmente l'obiettivo grazie anche all'affare contestuale Paredes-Boca, per il quale arriveranno altri 3,5 milioni (il costo dell'argentino a bilancio è di 1).[...] Secondo il regolamento, nei casi più gravi di violazione, e non sarà quello della Roma, i club oltre a dover fare i conti con una limitazione dei giocatori per la stagione 2027/2028 possono pure ricevere un divieto di

tesserare giocatori per la stessa stagione e soprattutto una pe sante esclusione per un anno

dalle competizioni europee. Uno scenario che non riguarda la Roma, i cui dirigenti (a partire dal nuovo ds Ricky Massara) vogliono chiudere in fretta questa fase di monitoraggio per avviare rapidamente la seconda fase del mercato in entrata. Che prevede più colpi secondo le indicazioni di Gasperini. [...]

(Gasport)