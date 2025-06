Oltre 26 mila rinnovi: vola la campagna

Un'altra campagna abbonamenti scoppiettante, la Roma si gode l'amore e l'entusiasmo dei tifosi e i rinnovi stanno letteralmente volando. I romanisti hanno superato quota 26.000 rinnovi, con un tasso di oltre il 60% di abbonati confermati rispetto allo scorso anno. [...] In sostanza in una settimana (e nonostante un bug informatico che ha bloccato la campagna per 24 ore) è già stata superata ampiamente più della metà del totale della passata stagione.

La fase 1 della campagna, dedicata ai rinnovi, proseguirà fino al 3 luglio. [...] Dal 4 luglio scatterà la vendita libera, con prelazione per i 12.233 tifosi già in lista d'attesa, un numero che testimonia la grande voglia di Roma.

(corsport)